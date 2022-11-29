أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الحديد والأسمنت، في السوق المحلي، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 19677 جنيهًا، وجاء سعر طن حديد عز نحو 19643 جنيهًا، بينما وصل سعر طن الأسمنت الرمادى 1669 جنيهًا، وفق المعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

سعر طن الحديد اليوم

واستقر سعر طن الحديد اليوم «أطوال ولفائف»، في السوق المحلية، خلال شهر نوفمبر الجاري حيث تراوح بين 19 ألفا و19650 جنيهًا للطن ويشمل قيمة الضريبة المضافة، وينتظر التجار الإعلان الجديد عن الأسعار الجديدة مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

وجاء سعر تسليم المصنع دون تكلفة النقل والعمال، كما يلي.

الكومي بـ19 ألف جنيه.

المعادي بـ19 ألف جنيه.

حديد سرحان 19 ألف جنيه.

عطية بسعر 19 ألف جنيه للطن.

العشري نحو 19300 جنيهً.

مصر ستيل كان سعر الطن 19400 جنيه.

حديد المصريين بسعر 19550 جنيها.

المركبي 19550 جنيهًا.

العتال سجل 19550 جنيهًا.

حديد بشاي إلى 19600 جنيه.

حديد عز سجل 19650 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

واستقر سعر طن الأسمنت، اليوم ليسجَّل سعر تسليم أرض المصنع في أسمنت وادي النيل 1610 جنيهات، وسجل سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 1620 جنيها، واستقر سعر أسمنت سيناء عند 1520 جنيها للطن الواحد، ويُباع طن أسمنت حلوان 1640 جنيها، وأسمنت السويدي سجل سعر 1720 جنيها للطن.

أما في العربية للأسمنت «المسلح»، فوصل سعر طن الاسمنت سعر 1640 جنيها بينما سجل «أسمنت النصر» سعر 1600 جنيه للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت قنا «المسلة»، إلى نحو 1560 جنيها، واستقر السعر في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» عند 1530 جنيها، ويباع طن أسمنت «السهم» 1530 جنيها.