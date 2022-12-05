عاطل ينهي حياة جاره في البساتين بسبب «كلب»

شهدت منطقة البساتين جريمة مأساوية، إذ طعن عاطل جاره بسلاح أبيض، خلال مشادة بينهما، لقيام المتهم بتربية كلب، ووضعه في مدخل العقار محل سكن الضحية، ما يتسبب في حالة ذعر لأبناء المجني عليه حال صعودهم إلى شقتهم.

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي، مفاده مقتل عامل خلال مشاجرة، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية وجاره بسبب اعتراض المجني عليه على تربية كلب شرس في مدخل العقار وعندما ذهب لمعاتبة جاره نشبت بينهم مشادة كلامية وتطورت لمشاجرة، قام إثرها المتهم بطعن الضحية بسلاح أبيض وأرداه قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض علي المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الموقف القانوني

يقول المحامي والخبير القانوني أحمد علي لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».