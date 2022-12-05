تفاصيل حادث وصلة دهشور.. إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين

أصيب 10 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارتين بمدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج لخطورة حالتهم.

تفاصيل الحادث المأساوي، بدأ حينما تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث اليوم الإثنين، ووجود مصابين أعلى وصلة دهشور، بالانتقال والفحص من قبل الأجهزة الأمنية بالجيزة تبين تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

رفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة أوناس لرفع أثار الحادث، وجرى تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

حادث جديد أعلى الطريق الصحراوي الغربي

من واقعة أخرى، أصيب 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الغربي، كانت بدايته عندما تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة بوقوع حادث بعد مساكن كاندي قبل كوبرى دهشور، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص اتجاه بني سويف مما أسفر عن ٥ مصابين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

نصائح للسائقين أثناء القيادة

قال اللواء أحمد الشاهد الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك عدة إرشادات للسائقين أثناء القيادة، من أهمها إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، مشددًا على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقون، مؤكدا على ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.