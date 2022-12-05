مصرع مسنة في حادث تصادم بالجيزة

لقت مسنة مصرعها خلال عبورها الطريق صدمها ميكروباص في إحدى شوارع منطقة الجيزة، و تم نقل الجثمان إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم هشام فتحى رئيس مباحث الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بمصرع سيدة مسنة مقيمة بالعجوزة، تبلغ من العمر 73 سنة، على المعاش صدمها ميكروباص في إحدى شوارع منطقة الجيزة قيادة سائق 28 سنة مقيم بولاق الدكرور، وألقي القبض على قائد السيارة.

وبمواجهته أمام العميد دكتور حسن الدكرورى مأمور القسم، اعترف بأرتكابه الواقعة دون قصد تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.