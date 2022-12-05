  الأهالي يحتفلون بمحور الخير: ربط الوسط والغرب بالمنطقة الصناعية

انتابت أهالى الإسكندرية حالة من السعادة الكبرى إثر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروعات تنموية قومية فى الإسكندرية، على رأسها محور التعمير الذى يشكل نقلة نوعية لحركة الطرق والنقل، وتجلت هذه السعادة فى آراء المواطنين، لـ«الوطن»، حول إعجابهم بتطوير شبكة الطرق التى ربطت وسط الإسكندرية بغربها والمنطقة الصناعية بالميناء.

«صدّيق»: يشجع الشباب على العمل فى برج العرب

وقال صدّيق أحمد، على المعاش، أحد أبناء الإسكندرية، إن محور التعمير هو الوصلة بين وسط الإسكندرية ومدينة برج العرب الجديدة، مشيراً إلى أن المحور غيّر حركة الحياة بتقليل الوقت المستغرق فى الذهاب إلى برج العرب، وبذلك يساعد على تنمية حركة الصناعة، وأضاف: «شباب كتير كانوا بيكسلوا يشتغلوا فى المدينة الصناعية ببرج العرب عشان المسافة كبيرة والوقت طويل، لكن الطريق دا هيشجعهم يشتغلوا».

وأضاف «أحمد» أن محور التعمير سوف يسهّل تنمية الصناعة وتيسير حركة العمالة من المناطق السكانية إلى المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تنمية حركة التجارة وتشجيع المواطنين على نقل حياتهم إلى برج العرب بعيداً عن الحيز العمرانى الضيق فى وسط وشرق الإسكندرية.

«عقاب»: يخفض نسبة الحوادث

واتفق المهندس عمرو عقاب، على أن الطريق له فوائد كبرى، أكبر من كونه ميسراً لحركة النقل والمواصلات، بل إنه سيفتح سبلاً لنقل الحياة فى مدينة برج العرب الجديدة، باستغلال المساحات الكبرى فى تلك المنطقة.

عضو «الشيوخ»: له مزايا اقتصادية وتنموية هائلة.. ويفتح آفاق جديدة بمنطقة غرب ووسط

وأكد النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية محور المشير فؤاد أبوذكرى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، بما له من مزايا اقتصادية وتنموية هائلة، حيث يفتح آفاقاً جديدة للتنمية بمنطقة غرب ووسط الإسكندرية، فهو يربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوى والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب.

فيما قال محمد السيد مجاهد، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة لمشروع محور التعمير، إن القطاع الخاص وشركات الطرق فى الإسكندرية تمكنت من مساندة الدولة وتنفيذ محور من أهم المحاور، هو محور التنمية والتعمير الذى يأتى بعد شريان الحياة محور المحمودية ليضع الإسكندرية فى مكانة أخرى، مؤكداً فخره بمشاركة شركته فى رصف الطرق ومد شرايين التنمية فى الإسكندرية، مؤكداً أن الدولة تُبنى من جديد ضمن أهداف الجمهورية الجديدة.