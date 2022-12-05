رئيس الجامعة التكنولوجية ببرج العرب: يجب على الإنسان أن يكون صديقا للبيئة

قال الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية، إنه يجب على الإنسان أن يكون صديقا للبيئة، لا سيما التي يعيش بها، ويجب عليه الحفاظ عليها باستخدام الموارد النظيفة المتاحة للحفاظ على البيئة، والتي منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه وغيرها من الموارد المتجددة الأقل ضررا والأكثر نفعًا للبيئة.

وأضاف «الجوهري»، خلال ورشة عمل عقدتها الجامعة، في كلية العلوم الصحية، اليوم الاثنين، تحت عنوان «قضايا المناخ وعلاقتها بالصحة»، أن من أهم العوامل التي تؤثر على البيئة حاليًا هو الاحتباس الحراري، الذي يجب مواجهته وتحقيق توازن بيئي واللجوء إلى الموارد الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على الرقعة الخضراء لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، مضيفًا أن الجامعة تلعب دورًا لتوعية طلابها بهذا الشأن من خلال الأنشطة الطلابية للكلية.

علاقة التغيرات المناخية بالطلاب

وأوضحت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، إن علوم الصحة هي المسؤولة عن جميع العلوم المتواجدة في المجتمع، ووصفتها بأنها «أم العلوم»، مشيرة إلى ضرورة تفعيل شعار منظمة الصحة العالمية الآن «الصحة للجميع».

وشرحت «الشرقاوي» مفهوم «cop27»، ومفهوم التغيرات المناخية وعلاقتها بالصحة للطلاب، مؤكدة ضرورة مشاركتهم بأنشطة وورش عمل تهدف إلى الحفاظ على البيئة، واستحداث نظم طاقة وموارد نظيفة صديقة للبيئة.

استخدام الطاقة المتجددة ضرورة

وقال الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية الصناعة والطاقة، إن استخدام نظم الطاقة المتجددة في تحسين البيئة واستغلال الطاقة الطبيعية، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بات ضرورة ملحة، في ظل التغيرات البيئية الكبيرة التي حدثت السنوات الماضية.

ووفق بيان جامعة برج العرب التكنولوجية، شارك في الحضور الدكتورة هناء الحوشي، مدرس في كلية الطب جامعة الإسكندرية، ومنسق قسم الإدارة الصحية في كلية العلوم الصحية، ومحمد أحمد، معيد في الكلية، والمشرف على نشاط الطلاب، والدكتور محمد رمضان، رئيس قسم السكك الحديدية في كلية الصناعة والطاقة، ومعيدو الكليات.