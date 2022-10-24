قبل استقبال الأهالي العائدين.. مكونات برجي «الإسكان البديل» في مثلث ماسبيرو

تستعد منطقة مثلث ماسبيرو، خلال هذه الأيام لاستقبال السكان العائدين إلى المنطقة، والذين سيتم تسكينهم داخل برجي الإسكان البديل، بإجمالي 936 وحدة، على أن يتم تسليم الوحدات السكنية، كاملة التشطيب وكاملة المرافق، وبها كافة الخدمات.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مكونات برجي «الإسكان البديل» بمثلث ماسبيرو، وفقا لتصريحات المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لـ«الوطن».

مكونات برجي «الإسكان البديل» بمثلث ماسبيرو

- يضم مشروع الإسكان البديل، برجين، ويتكون كل برج من 5 بنايات متصلة، بارتفاع 18 طابقًا، وكل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.

- يجرى العمل حاليًا في مرحلة التشطيبات النهائية للمشروع.

- فور الانتهاء من التشطيبات، سيتم تسليم وحدات الإسكان البديل، للسكان، من خلال محافطة القاهرة، وفقا للعقود المبرمة مع السكان، الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة عقب تطويرها.

- يجري حاليًا إعداد أرقام الوحدات السكنية، وإبلاغ محافطة القاهرة بأرقام ومساحات الوحدات، كي تقوم بتوزيع الوحدات للسكان المستحقين.

- وحدات الإسكان البديل سيتم تسليمها كاملة التشطيب وكاملة المرافق، وبها كافة الخدمات.

- يضم مشروع الإسكان البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو أماكن تجارية، حيث تم تخصيص الدور الأرضي، محال تجارية، وتخصيص البدروم جراجات للسكان.

- يضم مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو أيضًا البرج الإداري، والذي يتكون من 15 طابقًا، بإجمالي 120 وحدة، والبرج السكني الاستثماري يضم نحو 134 وحدة، بارتفاع 23 طابقًا.

- تم البدأ في وضع خطة لطرح تلك الوحدات، وتحديد سعر المتر المسطح سواء للوحدات الإدارية أو السكنية الاستثمارية.

- المطور العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية، هو المسؤول عن طرح وبيع الوحدات الإدارية والوحدات السكنية الاستثمارية.

- كما يضم المشروع، برجًا إداريًا، وبرجًا سكنيًا استثماريًا، والذي يضم وحدات سكنية استثمارية، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تمليك بمثلث ماسبيرو.