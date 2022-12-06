«س و ج» كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات 2023

استعدادات مكثفة في مختلف الجامعات، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد انتهاء امتحانات الميد تيرم وبدء إعلان نتائجها في مختلف الكليات، بحسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، والذي أكد على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات بالتنسيق مع الكليات.

في التقرير التالي، تُجيب «الوطن» على كافة الأسئلة التي يطرحها الطلاب عن الامتحانات بداية من الموعد وتفاصيل الاستعدادات وآلية عقدها.

متى تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول؟

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ اعتبارًا من يوم 9 يناير المقبل.

ما هو موعد انتهاء الامتحانات؟

تنتهي الامتحانات يوم 26 يناير المقبل.

وما هي آلية عقد الامتحانات؟

أكد عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن»، أن امتحانات القطاع الطبي ككليات الطب وطب الفم والأسنان والصيدلة والتمريض ستعقد إلكترونيًا بالكامل، فيقول الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن امتحانات القطاع الطبي ستعقد إلكترونيًا.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الامتحانات ستعقد إلكترونيًا بالتنسيق مع كليات القطاع الطبي، موضحًا أنه يُجر حاليًا الاستعداد المكثف لها.

وماذا عن موقف الكليات النظرية؟

قال الدكتور عصام فرحات، إنه هناك نية للتوسع في عقد الامتحانات الإلكترونية للكليات النظرية، مؤكدًا أنه في حالة عدم عقد الامتحانات إلكترونيًا سيتم التصحيح إلكترونيًا.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا في كليات القطاع الطبي، وسيتم التوسع في الكليات النظرية والبداية ستكون بمقرر القضايا المجتمعية.

كيف استعدت الجامعات للامتحانات؟

كثفت الجامعات من الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، بالتنسيق مع مختلف الكليات، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم وتطهير المدرجات، فضلًا عن إلزام الطلاب بإرتداء الكمامة.

وستبدأ الجامعات في إعداد بنوك الأسئلة والذي من خلاله سيتم اختيار أسئلة الامتحانات من خلاله، على أن تقيس مستويات مختلفة من الصعوبة، وتقيس مخرجات التعلم من كل مقرر دراسي.