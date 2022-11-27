جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومن المقرر أنَّ يبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم 24 ديسمبر المقبل، على أن يختتم الطلاب امتحاناتهم في 29 ديسمبر المقبل.

وعن موعد امتحان إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية، أعلن قطاع المعاهد أنَّها ستبدأ بمادة القرآن الكريم يوم 14 يناير 2023، على أنَّ ينتهي الطلاب من الامتحانات يوم الخميس 19 يناير 2023.

وعن مواعيد امتحان الصف الأول الإعدادي بالأزهر، فمن المقرر أن يبدأ الطلاب الامتحانات في 24 ديسمبر 2022، على أن تنتهى أعمال الامتحانات يوم 29 ديسمبر 2022.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد امتحان الصف الثاني الإعدادي، فمن المنتظر أن تبدأ أيضًا في يوم السبت 24 ديسمبر 2022، وستنتهي يوم الخميس 29 ديسمبر 2022.

ويبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية يوم السبت 14 يناير 2023، على أن يختتم الطلاب الامتحانات يوم 21 يناير 2023.

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد امتحان طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، السبت 14 يناير 2023، وسينتهي يوم الخميس 19 يناير 2023.

وينطلق جدول مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالأزهر في 1 يناير 2023، ومن المقرر أن يختتم الطلاب الامتحانات يوم 11 يناير 2023.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنَّه سيمتحن المبصرون شفوياً في (حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص)، على أن يمتحن المكفوفون شفويًا في المواد المقررة عليهم .

أما امتحان (الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة يمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.