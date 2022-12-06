«تحت تهديد السلاح» للفنان حسن الرداد يتصدر شباك التذاكر

تصدر فيلم تحت تهديد السلاح، بطولة الفنان حسن الرداد، قائمة الإيرادات، أمس الاثنين، متفوقًا على الأفلام المُنافسة الأخرى الموجودة في دور العرض، وبفارق كبير، حيث يُعد أحدث الأعمال المطروحة بالسينمات حاليًا.

إجمالي إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح في 5 أسابيع

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم تحت تهديد السلاح بطولة حسن الرداد، موضحًا أنّه حقق 81.5 ألف جنيه، أمس الاثنين، فيما تقترب إجمالي الإيرادات التي حققها على مدار الـ5 أسابيع الماضية، نحو 5.5 مليون جنيه.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم تحت تهديد السلاح

وجمع الفيلم، عدد من الأبطال منهم حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار من الأكشن والإثارة، وتبدأ بجريمة قتل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

ويتواجد في دور العرض حاليًا، 6 أفلام، منهم: «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني وهند صبري، و«هشتاج جوزني» لـ أمير المصري ومايان السيد، و«كيرة والجن» لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«بحبهم» لـ تامر حسني، و«عمهم» بطولة محمد عادل إمام.

ورفعت دور العرض مؤخرًا، عددًا من الأفلام بسبب ضعف الإيرادات التي حققتها في الأيام الأخيرة لها، منهم «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«حظك اليوم» لـ كريم قاسم، و«أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي.