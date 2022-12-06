حسن الرداد يحكي عن زيارة مفاجئة لزوجته أثناء تواجده في جدة: لبست عباية

كشف النجم حسن الرداد كواليس الزيارة المفاجئة التي قامت بها زوجته النجمة إيمي سمير غانم لجدة، أثناء تواجده هناك لافتتاح عروض أحدث أفلامه «تحت تهديد السلاح».

مفاجأة من إيمي

وقال حسن الرداد خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، «أنا وإيمي كنا بنعمل افتتاح الفيلم في دبي، وبعدها كان في سفريات سريعة للرياض وجدة ومصر وأوروبا، فقررنا أسافر لوحدي».

وتابع: «يوم افتتاح الفيلم في جدة كان نفس يوم رجوع إيمي من دبي لمصر، وكنت متابع بالتليفون إنها راحت المطار، ووصلت السينما واحتفلنا مع الناس واتصورنا، وقبل ما أدخل القاعة لقيت واحدة وسط الزحمة لابسة عباية وطرحة وماسك بتناديني، فعرفتها على طول طبعا».

إيمي مش بحب الزحمة

وأشار حسن الرداد إلى سر عدم توقعه للزيارة قائلا: «إيمي مش بتحب الزحمة خصوصا يوم الافتتاح، وكانت مفاجأة حلوة ومختلفة عن شخصيتها».