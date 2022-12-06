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حسن الرداد: بترعب من القطط وبعتبر الكلاب عدو للإنسان.. (فيديو)

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محمد عزالدين
07:05 ص | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
حسن الرداد

حسن الرداد

روى الفنان حسن الرداد موقفا كوميديا مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم قائلا، إنه لا يحب الحيوانات طوال عمره، خاصة سريعة الحركة، واصفا تاريخه مع القطط والكلاب بـ«زي الزفت»، فكانت الكلاب تجري خلفه عندما كان يشتري بعض الأشياء من الشارع، وبالتالي أصبح يخشى الكلاب، ومعتبرا إياه «عدوا للإنسان»، بينما القطط ترعبه فجأة، متابعا: «القطة تسيب كل الناس وتقعد جنبي».

 

إيمي تتعامل مع القطط زي أولادها

وأضاف حسن الرداد خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنه عندما تزوج من إيمي سمير غانم وجد أن الذي يربي الكلاب يعتبرها واحدا من أولاده، وهي نفس المعاملة التي تتعامل بها إيمي مع الكلاب والقطط، حيث تأكلها طوال الوقت.

علاقة إيمي بالكلاب

وتابع: «بعدها في مرة إيمي قالت لى واحنا قاعدين عارف يا حسن أنا بقيت بحبك قد الكلاب، فقلت لها ده مدح ولا ذم، قالتلى مدح طبعا، ده أنا كنت بقول لبابا كده إن هو والكلاب أكتر حاجة بحبها في حياتي».

 

 

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