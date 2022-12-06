تعرف على أسعار وكيفية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، آلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية، التي طرحتها المملكة العربية السعودية مؤخرا، لخدمة معتمري الخارج وتأدية مناسك العمرة، كما أتاحت تأشيرة الزيارة الشخصية السياحة في السعودية وزيارة أصدقائهم المقيمين في السعودية.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، أنّ تأشيرة الزيارة الشخصية تتيح للقادمين من الخارج، تأدية مناسك العمرة، والسياحة في الأراضي السعودية، والتنقل بين مناطق المملكة، وزيارة الحرم المكي والنبوي، وزيارة المعالم التاريخية والفعاليات الثقافية في المملكة العربية السعودية.

وأضافت الخارجية السعو، أنّ استخراج تأشيرة الزيارة الشخصية لتأدية مناسك العمرة، يتم من خلال بعض الخطوات الإلكترونية عبر منصة (التأشيرات)، ويمكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية لتأدية مناسك العمرة أو السياحة في السعودية، من خلال منصة التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية.

استخراج تأشيرة الزيارة الشخصية لتأدية العمرة

من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، خطوات إصدار تأشيرة الزيارة الشخصية لتأدية مناسك العمرة، كما يلي.

1- الدخول على بوابة العمرة الإلكترونية.

2- اختيار المعتمر لإحدى شركات السياحة المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة في السعودية.

3- اختيار البرنامج المناسب للمعتمر.

4- سداد البرنامج الذي تم اختياره من قبل المعتمر لتأدية مناسك العمرة.

5- يعبئ المعتمر البيانات الشخصية الخاصة به.

6- يتأكد المعتمر من البيانات الشخصية المدونة على منصة التأشيرات، ويضغط «أوافق على الشروط والأحكام».

ووفقًا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، قرار السماح بالسفر لتأدية مناسك العمرة من خلال تأشيرة الزيارة الشخصية، وعلى ذلك طرحت العديد من شركات السياحة في مصر سعر برنامج العمرة بتأشيرة الزيارة الشخصية.

سعر برنامج العمرة بتأشيرة الزيارة الشخصية 2022

بحسب لشركات السياحة في مصر تبدأ أسعار السفر للعمرة بتأشيرة الزيارة الشخصية، كما يلي:

1- 18 دولارا لاستخراج تأشيرة الزيارة الشخصية، أي بما يعادل 2142 جنيها مصريا.

2- إصدار رسوم التأمين لمن هم تحت سن الـ50 بـ18 دولارا أي بما يعادل 480 جنيها مصريا.

3- إصدار رسوم الإنجار بـ21 دولارا أي بما يعادل 555 جنيها مصريا.

4- استلام الأوراق ورسوم حجز الموعد العادي بـ45 دولارا أي بما يعادل 1200 جنيه مصري.

5- أما عن رسوم حجز موعد VIP فتبلغ 90 دولارا بما يعادل 2400 جنيه مصري.

6- سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة من مصر إلى السعودية والعكس بـ8600 جنيه مصري.