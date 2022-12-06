ندوات لتوعية طلاب سوهاج بأهمية المياه باستخدام الألعاب والمسابقات

تستهدف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري توعية طلاب المدارس، في زيارات شهرية متكررة للمدارس لتوعية 50 طالب وطالبة كل شهر ما بين المراحل العمرية المختلفة، لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.

أهداف الندوات التوعوية للطلاب

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تلك الندوات تستهدف أيضا ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

مسرح عرائس وألعاب

ولفت إلى أنه يتم توعية الأطفال من خلال عدة آليات بينها مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية، وكذلك ندوات توعوية خلال طابور الصباح لطلاب المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة امين المياه بالمدارس وإقامة ورش تعليم السباكة والتي تستهدف تعريف الطلاب بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه.

تنفيذ الأنشطة في مراكز المحافظة

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب بسوهاج ان الأنشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة وخاصة المراكز التي يتم بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.