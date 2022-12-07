رابطة تجار السيارات: انخفاض في الأسعار مع بداية العام الجديد
كتب:
أحمد عبد اللطيف
02:34 ص | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة
قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات الجديدة والمستعملة سوف تشهد انخفاضا في الأسعار مع بداية العام الجديد.
وأضاف «علي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السوق تشهد كمية من المعروض بين أنواع السيارات، وخاصة بعد إعلان أكبر العلامات التجارية بافتتاح مصانع لتجميع السيارات العالمية داخل مصر، ما يؤدي إلى خفض أسعار السيارات.
ورجَّح عضو رابطة تجار السيارات أنه سوف يتم افتتاح مصانع السيارات كورية وصينية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة توفير مناطق صناعية ورخص ذهبية للمستثمرين.
واستعرض علي أسعار عدد من السيارات المستعملة التي يتم تداولها فى السوق المصرية.
أسعار السيارات المستعملة
دايهاتسو شاريد 1992
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 30,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 27,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 33,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 1994
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 30,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 27,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 36,000 جنيه
لادا نيفا 1993
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 31,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 29,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :38,000 جنيه
سوق السيارات المستعملة
لادا 2105 1994
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 31,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 27,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 34,000 جنيه
فيات شاهين 1994
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :31,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 29,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 34,000 جنيه
جيلي فروتة 2005
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 31,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 28,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 33,000 جنيه
فيات دوجان 1994
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 32,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 29,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 33,000 جنيه
فورد فيستا 1996
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :32,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 29,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 35,000 جنيه
لادا 2107 2003
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 32,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 30,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 34,000 جنيه
جيلي فروتة 2004
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :32,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 29,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 33,000 جنيه