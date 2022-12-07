رابطة تجار السيارات: انخفاض في الأسعار مع بداية العام الجديد

قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات الجديدة والمستعملة سوف تشهد انخفاضا في الأسعار مع بداية العام الجديد.

وأضاف «علي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السوق تشهد كمية من المعروض بين أنواع السيارات، وخاصة بعد إعلان أكبر العلامات التجارية بافتتاح مصانع لتجميع السيارات العالمية داخل مصر، ما يؤدي إلى خفض أسعار السيارات.

ورجَّح عضو رابطة تجار السيارات أنه سوف يتم افتتاح مصانع السيارات كورية وصينية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة توفير مناطق صناعية ورخص ذهبية للمستثمرين.

واستعرض علي أسعار عدد من السيارات المستعملة التي يتم تداولها فى السوق المصرية.

أسعار السيارات المستعملة

دايهاتسو شاريد 1992

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 30,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 27,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 33,000 جنيه

سوزوكى ماروتى 1994

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 30,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 27,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 36,000 جنيه

لادا نيفا 1993

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 31,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 29,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :38,000 جنيه

سوق السيارات المستعملة

لادا 2105 1994

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 31,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 27,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 34,000 جنيه

فيات شاهين 1994

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :31,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 29,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 34,000 جنيه

جيلي فروتة 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 31,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 28,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 33,000 جنيه

فيات دوجان 1994

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 32,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 29,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 33,000 جنيه

فورد فيستا 1996

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :32,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 29,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 35,000 جنيه

لادا 2107 2003

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 32,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 30,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 34,000 جنيه

جيلي فروتة 2004

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :32,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 29,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 33,000 جنيه