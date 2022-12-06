حبس المتهم بقتل جاره بسبب كلب في البساتين 4 أيام على ذمة التحقيق

أدلى المتهم في قضية قتل جاره بالبساتين باعترافات في التهم التي نسبتها إليه جهات التحقيق، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

تفاصيل الواقعة

وتبين من خلال التحقيقات، أنّ المتهم عاطل حدثت بينه وبين جاره "المجني عليه" مشاجرة بسبب قيام المتهم بتربية كلب شرس ووضعه في مدخل العقار محل سكن المجني عليه مما تسبب في حالة ذعر لأبنائه أثناء صعودهم للشقة محل سكنهم

وتابعت التحقيقات أن المجني عليه ذهب لمعاتبة المتهم جاره فنشبت بينهم مشادة كلامية وتطورت لمشاجرة، قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض مات إثرها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغ من الأهالي، يفيد مقتل عامل خلال مشاجرة على يد جاره، وعقب تقنين الاجراءات وعمل التحريات تم استهداف المتهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول عقوبة القتل العمد، أوضح الخبير القانوني ياسر السيد أحمد، تفاصيل عقوبة القتل العمد، وفقًا لقانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، وأنّ الماده 2344 من قانون العقوبات نصت على: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام».