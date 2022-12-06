تفاصيل دهس طفل لـ4 طالبات بالمنيرة.. وقانوني: العقوبة تقع على والده

استمعت النيابة العامة، لاعترافات طفل يبلغ من العمر 14 عاما، ومتهم بدهس 4 طالبات حال خروجهم من المدرسة بعزبة البراجيل في منطقة المنيرة الغربية، والذي أكد أن السيارة ملك لوالده «ميكانيكي»، كما استمعت لأقوال والد الطفل بعد إلقاء القبض والتحفظ عليه ونجله المتهم في ارتكاب الواقعة، لحين انتهاء جهات التحقيق من التحريات والتحقيقات اللازمة.

اعترافات والد الطفل

وورد في اعترافات والد الطفل المتسبب في الحادث، أمام جهات التحقيق، أنه يعمل ميكانيكي بالمنطقة ذاتها، وأنّ السيارة المستخدمة في الحادث هي لأحد العملاء المترددين على ورشته الخاصة، وأنه لم يكن على دراية بما قام به نجله، لذك أمرت جهات التحقيق بسرعة انتهاء التحقيقات حول الواقعة المتسببة بدهس 4 طالبات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بإصابة 4 طالبات، إثر اصطدامهم بسيارة ملاكي يقودها طفل، بسبب سرعة زائدة بعزبة البراجيل في المنيرة الغربية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن سيارة ملاكي يقودها طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، اصطدمت بـ4 طالبات أمام مدرسة في المنيرة الغربية.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

وتعليقا على الحادث والعقوبة المنتظرة بحق الطفل، أوضح محمد جمال المحامي بالنقض خلال حديثه مع «الوطن»، أنّ عقوبة قيادة السيارة للأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانوني، تقع على والد الطفل أو صاحب السيارة، وتصل إلى السجن مدة لا تزيد عن عام، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيها، موضحًا أن الطفل لن تقع عليه أي من العقوبات القانونية لأنه يقع تحت وصاية والده.