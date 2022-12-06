إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بالمنيا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلتين، في تصادم بين «ميكروباص» وسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، صباح اليوم الثلاثاء.

تصادم بين ميكروباص وسيارة نصف نقل

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نصف نقل، بالطريق الصحراوي الغربي في المسافة بين مركزي مطاي وبني مزار، بشمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف، والفحص تبين إصابة كل من: عزة أحمد خلف 30 عامًا، أحمد محمود محمد 35 عاما، ابنتيه مها 10 سنوات، و«منى» عامين، مديحة عوض قناوي 30 عاما، جميعهم من مركز أبوقرقاص.

نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات ببين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسير الحركة بالطريق، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.