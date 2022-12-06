«الصحة»: 50 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التوسع بالمحافظات الخاضعة للتأمين الصحي الشامل سيزيد من كفاءة المستشفيات والوحدات الطبية، إذ أن القدرة على تلافي المشكلات ومعالجة الظواهر الطارئة تتم بصورة أسرع بعد اكتساب الخبرة من تشغيل محافظات المرحلة الأولى، إضافة إلى أن التوقع للتحديات ومواجهتها يكون أكثر اتساعًا وسهولة، مؤكدًا أهمية أن يكون العمل بصورة تدريجية بمشروع على هذا النحو من الضخامة.

50 مليار جنيه تكلفة الإنشاءات والتجديد بمحافظات المرحلة الأولى

وأضاف «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر على شاشة «القناة الأولى المصرية» و«الفضائية المصرية»، أن القانون قد حدد فترة زمنية للانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل، وهي 15 عامًا بدءًا من عام 2018، إلا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقليص هذه المدة إلى 10 سنوات، لافتًا إلى أن إجمالي موازنة المحافظات التي تم تشغيلها حتى الآن تصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه من الإنشاء والتجديد بعيدًا عن تكلفة التشغيل.

العمل بكافة المحافظات يتم بصورة متوازية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فإنه يتم العمل بصورة متوازية مع المحافظات الأخرى للعمل على التجهيز للدخول بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى لا يكون هناك انتظار لفترات طويلة للعمل بشكل متتابع، إذ أنه يتم الآن العمل بأعمال التطوير والإحلال والتجديد بالمؤسسات الطبية يتم بصورة متقاربة بكافة المحافظات في نفس التوقيت، وهو ما شاهده المواطنون بالفعل بالقاهرة والجيزة وأسوان والوادي الجديد، كنوع من التأهيل لتيسير دخول منظومة التأمين الصحي الشامل لهذه المحافظات والالتزام بتوجهات القيادة السياسية بتقليل مدة الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 10 سنوات بكافة أرجاء جمهورية مصر العربية.