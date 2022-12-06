الصحة: اكتمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، ضرورة وجود خطوة معيارية لانضمام المؤسسات الطبية لمنظومة التأمين الصحي، وهي الحصول على الاعتماد من هيئة الرقابة والاعتماد، إحدى هيئات التأمين الصحي، إذ يمكن لأي مستشفى حكومي أو خاص أو أهلي التقدم للحصول على الاعتماد من هيئة الرقابة والاعتماد، والانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بعد حصولها على الاعتماد مباشرة.

وأضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة «القناة الأولى المصرية» و«الفضائية المصرية»، أن الدولة جهزت محافظة أسوان بأكثر من 90 منشأة ما بين وحدات ومراكز طب أسرة وأيضًا مستشفيات لبدء التشغيل التجريبي، منوهًا بأن الشهر الجاري سيشهد البدء التجريبي لهذه المنظومة، إذ تم الانتهاء من 4 مستشفيات بالكامل.

اكتمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنه تم بدء العمل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر من محافظات المرحلة الأولى، وتلا ذلك جنوب سيناء قبل مؤتمر المناخ COP27، لتكتمل المرحلة الأولى ببدء العمل في مدينة أسوان هذا الشهر.