إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم وقع بين تروسيكل ودراجة نارية على طريق سنوفر الداخلي بنطاق مركز شرطة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة للدراجة والتروسيكل وإختلال عجلتي القيادة في يد السائق.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، لنقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم مروّع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروّع بين تروسيكل ودراجة نارية، على طريق سنوفر بنطاق المركز.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث بجوار مصانع الطوب على طريق سنوفر، وتبينّ وقوع حادث تصادم تروسيكل ودراجة النارية بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح متنوعة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى التأمين الصحي، وإيداعهم قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية لكل مصاب حسب إصابته وحالته الصحية.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.