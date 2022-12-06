«القومي للترجمة» يقيم حفل توقيع النسخة العربية من كتاب «النقد الثقافي»

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حفل توقيع ولقاء ثقافي، احتفالا بصدور النسخة العربية من كتاب «النقد الثقافي»، تأليف فنسنت ليتش، وترجمة الدكتور هشام زغلول، غدًا في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

و كتاب «النقد الثقافي.. النظرية الأدبية وما بعد البنيوية»، تصدر قائمة مبيعات المركز القومي للترجمة، خلال الشهرين الماضيين على التوالي.

جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي: «القياس في علم النفس الايجابي»، «الطبعة الثانية من "اللسانيات: مقدمة إلى المقدمات» الطبعة الثانية من «تيارات نقدية محدثة»، «فضاءات العنف: النظم الاجتماعية في حالة الاستثناء».

«الحداثة الثورية: العمارة وسياسات التغيير في مصر 1967-1936» «الستة والثلاثون موقفًا دراميًا»، «حضارة مصر القديمة»، ثم «مقدمة في علم الاجتماع الثقافي»، «مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي» «ملوك النيل» وأخيرا «حتشبسبوت: من ملكة إلى فرعون مصر».