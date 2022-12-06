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«أمن المنافذ» يضبط 1740 مخالفة مرورية وينفذ 184 حكما

كتب:

محمد بركات
12:10 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تواصلت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، فضلا عن مكافحة الجريمة صورها لا سيما جرائم التهريب.

1740 مخالفة مرورية

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1740 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال الأمن العام: (11) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 184 حكما قضائيا متنوعا، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات: ضبط 3 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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