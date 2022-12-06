عاجل.. جرام الذهب يخسر 206 جنيهات في 3 ساعات

أعلنت الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد 3 ساعات من بدء التداول، حيث سجل عيار الذهب 21 - الأكثر مبيعا - 1650 جنيها، متراجعا 190 جنيها، بينما سجل عيار 24 1885.7 جنيه، متراجعا 206 جنيها، دون احتساب المصنعية.

تراجع سعر الذهب

وبحسب بيان «الشعبة»، سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 1414 جنيها، وعيار 14 قيمة 1103 جنيهات، في حين سجلت الأوقية 1775 دولارا أمريكيا، و13200 جنيه للجنيه الذهب.

أسعار الذهب الصباحية

كان سعر جرام الذهب عيار 24 سجل صباح اليوم 2091 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1840 جنيهًا، وسجل سعر الجرام عيار 18 صباح اليوم نحو 1,569 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,220 جنيه.