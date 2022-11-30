اعترافات المتهم بقتل شاب بسبب خلاف على أرض زراعية بقنا: «غلط فيا»

«كان مصمم أن الأرض دي ليه وغلط فيا».. بهذه الكلمات بدأ المتهم أقواله أمام جهات التحقيق المختصة بقنا في القضية المتهم فيها بقتل شاب بسلاح ناري، بسبب الخلاف على أحقية أرض زراعية بنجع حمادي، لتقرر الجهات المختصة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على سلاح الجريمة، كما طالبت بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان وجود كحوليات أو مخدرات وقت ارتكاب الجريمة.

تفاصيل الحادث

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة نجع حمادي بقنا، بلاغًا بوقوع مشاجرة بين شخصين ووفاة أحدهما عندما قام الطرف الثاني بإطلاق النار بواسطة سلاح ناري عليه محدثا إصابته ليلفظ أنفاسه الأخيرة على إثرها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

عقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات، تبين أن المتهم الذي يبلغ من العمر 24 سنه قام بإطلاق النار على المجني عليه بواسطة سلاح ناري عقب مشادة كلامية تحولت لمشاجرة بينهما على أحقية ارض زراعية بنجع حمادي.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، والتحفظ على السلاح وتحرر محضر بالواقعة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول العقوبة المتوقعة للمتهم، قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن في قانون العقوبات المصري، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن عقوبة القتل العمد، تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».