أحمد الطاهري: مفيد فوزي أسطورة صحفية.. واحتفظ بنجوميته من 1957 حتى 2022

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ89 عاما، لافتا إلى أنه كان قيمة كبيرة ومدرسة صحفية متميزة وضيفا دائما في برنامج المانيفستو في مختلف المواسم، وشارك في الحلقة الأولى من الموسم السابع للبرنامج.

الجيل المؤسس لمجلة صباح الخير

وأوضح «الطاهري» خلال تقديمه برنامج «المانيفستو» المذاع على «الراديو 9090»، أن الكاتب الصحفي القدير مفيد فوزي بدأ عمله الصحفي في 1 يناير 1957، وكان من الجيل المؤسس لمجلة صباح الخير، ومنذ هذا العام إلى الشهر الماضي لم ينقطع عن الكتابة وظل محتفظا بنجموميته.

مفيد فوزي كان أسطورة صحفية خاصة

وأشار «الطاهري» إلى أن مفيد فوزي كان أسطورة صحفية خاصة، تفاعل معه رجل الشارع في برنامج حديث المدينة، وجزء كبير من مكتبة التليفزيون المصري ومكتبة الإذاعة المصرية من إعداد الصحفي مفيد فوزي ومنها برنامج ليلى رستم والنادي الدولي لسمير صبري وبرنامج نجوم الشر وغيرها.

وتقدم الإعلامي أحمد الطاهري بخالص العزاء لأسرة الكاتب الصحفي مفيد فوزي وللأسرة الصحفية بشكل عام.