حي الأربعين بالسويس يستعد للشتاء بصيانة الكهرباء وتطهير خطوط الصرف

حالة من الاستعدادات يشهدها حى الأربعين بمحافظة السويس، في استقبال موسم الأمطار وفصل الشتاء، حيث تم الاستمرار في تطهير خطوط الصرف وأعمال صيانة الكهرباء وبرفع التراكمات والإشغالات.

تسليك وتطهير بيارات الصرف والأمطار

وجَّه اللواء أركان حرب هشام الشيمي رئيس حي الأربعين، في محافظة السويس، بتطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي وبيارات تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، وذلك استعداداً لاستقبال الموسم الشتوي، بالتنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي لرئاسة الحي ومع عناصر الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي حيث تم تسليك خطوط وبيارات الصرف الصحي بطول امتداد شارع المحروسة وميدان مصر وأمام أبراج الباسل وقد تم كسح المياه المتراكمة بالسيارات التابعة للحي وتم فتح الشارع للمواطنين بعد رفع المياه.

الصيانة الدورية للشبكات وخطوط الكابلات

كما شدد رئيس حي الأربعين على استمرار أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء بمختلف مناطق الأربعين، حيث تم إصلاح خطوط وكابلات شبكة الكهرباء بشارع 153 وكفر أحمد عبده الجديد ومنطقة العبور، بالإضافة إلى إصلاح الولاعات وتغيير بعض الكشافات التالفة بكشافات الليد التي تهدف لترشيد الاستهلاك الكهربي.

وشهد الحي استمرار الحفاظ على مستوى النظافة العامة بمختلف قطاعات الأربعين حيث تم رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والتي تشمل شارع الجيش وشارع أحمد عرابي والنيل وشارع ماهر وشارع المحروسة ومساكن المثلث وشارع الورش بمنطقة الألبان علاوة على قطاعي شرق وغرب الأربعين.

كما تم رفع المخلفات والإشغالات من على طول امتداد شارع الغوري ومحيط مسجد إبراهيم الدسوقي.