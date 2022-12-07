اليوم.. قطع المياه في عدة قرى ومدن ببني سويف للصيانة

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، قطع المياه عن قرى الديابية، زاوية المصلوب، بني حدير، كوم إدريجة، وضعفها بمدينة الواسطى، وذلك لإصلاح كسر مفاجئ بخط 700 مم خرساني بطريق الديابية بمركز الواسطى، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء، 7 ديسمبر الجاري.

ضعف المياه بقرى بياض العرب والعلالمة والأمل في بني سويف

كما تبدأ الشركة في أعمال إحلال وتجديد محطة مياه العلالمة شرق النيل، مما يترتب عليه ضعف المياه بقرى بياض العرب، العلالمة و الأمل، اليوم الأربعاء ضمن أسبوع كامل للصيانة والإحلال والتجديد.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع وضعف المياه

وتقدمت شركة مياه الشرب ببني سويف، باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإحلال والتجديد، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، حيث ناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

خطة للإحلال والتجديد بمحطات المياه في بني سويف

وناقشت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر، خطة الإحلال والتجديد والأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها ونسب وتطور الأعمال بها، وكذلك الوقوف على أي معوقات وحلها، وضرورة استغلال كل الكوادر البشرية لسرعة إنجاز الأعمال في إطار سعي الشركة إلى تطوير كل خدماتها والذي ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.