خريطة قطع المياه في الدلتا وسيناء وأحياء 6 أكتوبر.. اعرف المناطق

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وشمال وجنوب سيناء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها ومدينة 6 أكتوبر لنقل خطوط المياه وتنفيذ خطة الصيانة الدورية.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه عن أحياء 6 أكتوبر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع المياه عن بعض المناطق التابعة لأحياء مدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم قطع المياه من الحي الأول حتى الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر «جنوب الأحياء والمنطقة الصناعية - دريم لاند - مول مصر - غرب سوميد - الأماكن المرتفعة بالحي المتميز وبالم هليز» بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أنه سيتم قطع المياه عن مناطق بمدينة حدائق أكتوبر هي أحياء «الفردوس - هرم سيتي - أبناء الجيزة - الأولى بالرعاية - الإنتاج الإعلامي - سكن مصر - كمبوند هرم سيتي - 645 عمارة - ابنى بيتك 7-5» لافتا إلى أنه سيتم قطع المياه بمنطقة ابنى بيتك 6 بمدينة أكتوبر الجديدة.

تنفيذ المشروع القومي القطار السريع

وقال جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر في البيان، إن سبب الانقطاع هو نقل خط المياه الرئيسي للمدينة والمتعارض مع مسار أعمال تنفيذ المشروع القومي القطار السريع تنفيذ هيئة الطرق والكباري وعليه سوف يتم انقطاع المياه بالأدوار المرتفعة طبقًا للأماكن الموضحة مطالبة المواطنين بتدبيراحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لافتا الي تخصيص ارقام لطلب سيارات مياه نقية وهي " 01150046019-01150335658 - 02/38350405"

أماكن انقطاع المياه بالدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعه بنطاق عملها غدا الاربعاء لمدة 9 ساعات إعتباراً من الساعة 10صباحاً حتى الساعة 6مساءًاً بمناطق " الوحدة المحلية بالبجلات - الوحدة المحلية بميت تمامه - مدينة منية النصر - الدراكسة - ميت طاهر - شرمساح - قرية ميت الخولي التابعة لدمياط" اضافة الي قطع المياه في نفس اليوم لمدة 7 ساعات إعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 مساءًاً عن القرى التالية" برمبال القديمة -برمبال الجديدة - كفر علام - كفر أبو ذكري - ميت عاصم - النزل - الجمال - الجنينة"

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب خلال فترة الأعمال

وقالت الشركة الشركة في بيان ان سبب الانقطاع القيام بأعمال صيانة على خط مياه قطر 600 مم زهر بالبجلات وتنفيذ أعمال تطهير المروقات رقم 1 ورقم 2 طبقاً لخطة التطهير الدورية الخاصة بمرفق مياه منية النصرمطالبة المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

مدة قطع المياه في مدينة رأس سدر

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء قطع مياه الشرب عن 6 أحياء بمدينة رأس سدرلمدة 12 ساعة يوميا بدء الساعة 7 صباحًا وحتى 7مساءً على مدار 4 أيام متقطعة بالتتابع للقيام بأعمال ربط الشبكات الجديدة على الخطوط الرئيسية.

الاماكن التي سيتم قطع المياه عنها

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء في بيان عن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها ايام غدا الاربعاء وبعد غدا الخميس الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري ويوم السبت المقبل 10 من شهر ديسمبر ويوم الاحد الموافق 11 من نفس الشهرهي "السوق التجاري، أرض الجمعية، مناطق العمائر، الستميات، السادات، الشاليهات"