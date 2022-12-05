قطع المياه عن 8 قرى في مركز منية النصر الأربعاء للصيانة.. 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن 8 قرى في مركز منية النصر، بعد غد الأربعاء، لمدة 7 ساعات، اعتبارا من الساعة 8 صباحاً حتى 2 مساءً.

وأرجعت الشركة الانقطاع إلى إجراء أعمال تطهير المروقات في مرفق مياه منية النصر.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب بنطاق مركز منية النصر هي: «برمبال القديمة - برمبال الجديدة - كفر علام - كفر أبو ذكري - ميت عاصم - النزل - الجمال – الجنينة».

سبب انقطاع المياه في منية النصر

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال تطهير المروقات رقمي (1) و(2)، طبقاً لخطة التطهير الدورية الخاصة بمرفق مياه منية النصر.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، لحين عودة مياه الشرب مرة أخرى.