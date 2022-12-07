جدول مباريات دور الـ8 في كأس العالم.. والمنتخبات المتأهلة

بعد صراع قوي بين 16 منتخب، انتهت منافسات دور الـ16 من مباريات كأس العالم 2022، التي تقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر أن تحصل المنتخبات الصاعدة لدور ربع نهائي كأس العالم، على راحة لمدة 48 ساعة فقط، على أن تبدأ مباريات دور الـ8 بداية من الجمعة المقبل، وتستمر لمدة يومين فقط.

ويتوقع أن يشهد دور الـ8 منافسات قوية بين المنتخبات المتأهلة، وهي «المغرب، والأرجنتين، والبرتغال، والبرازيل، وكرواتيا، وفرنسا، وهولندا، وإنجلترا»، للوصول إلى دور قبل النهائي.

جدول مباريات الدور الـ8 في مونديال كأس العالم

وتبدأ مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 دور الـ8، يومي الجمعة والسبت 9 ديسمبر و10 ديسمبر، من خلال مباراتين يوميا.

مباريات الجمعة 9-12-2022

- مباراة كرواتيا ضد البرازيل: الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد المدينة التعليمية.

- مبارة الأرجنيتن ضد كرواتيا: الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد لوسيل.

مباريات السبت 10-12-2022

- مباراة المغرب ضد البرتغال: الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد الثماثة.

- مبارة أنجلترا ضد فرنسا: الساعة 9 بتوقيت القاهرة، على ستاد البيت.

موعد مباريات الدور قبل النهائي

وتقام مباريات الدور قبل النهائي في مونديال قطر 2022، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.