«حماة الوطن» يدشن أول صالون ثقافي بعنوان «حقوق الإنسان رؤية وطنية»

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن تدشين أول صالون ثقافي بالحزب؛ وذلك إيمانا منه بالدور التوعوي والتنويري الذي يقوم به الحزب، والاهتمام بزيادة الوعي العالمي بضرورة تعزيز المساواة في الكرامة الإنسانية واحترام حقوق البشر كافة ومن هنا جاء الإعلان عن تنظيم صالون عن حقوق الإنسان في مصر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يواكب يوم 10 ديسمبر من كل عام، وسيعقد الصالون الذي جاء تحت عنوان «اليوم العالمي لحقوق الإنسان رؤية وطنية»، يوم السبت القادم بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال النائب اللواء طارق نصيرن أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، سدة الحكم وهو يقوم بجهود عظيمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان.

وأضاف، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤخرا الهدف منها أن الإنسان المصري هو الهدف والوسيلة وأن حريته وكرامتة من الحقوق الدستورية التي لا يمكن المساس بها، مؤكد على أن كل الوقائع التي استند إليها البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر كاذبة وتعد أحاديث مرسلة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود.

حقوق الإنسان رؤية وطنية

واثنى «نصير»، على ما اكده بيان مجلسي النواب والشيوخ للرد على هذه الافتراءت، موضحًا، أنّ صالون «اليوم العالمي لحقوق الإنسان رؤية وطنية»، سيناقش عدة محاور وهي: «الأول - مصر والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان: تاريخ من الإسهام، والمحور الثاني - حقوق الإنسان في مصر: ضمانات قانونية ومبادرات تنفيذية، المحور الثالث - مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ماذا تحقق؟، والمحور الرابع- الحوار الوطني.. رؤية حقوقية، والمحور الخامس- مصر والتقارير الوطنية والإقليمية والدولية.. رؤية تحليلية، والمحور السادس- حقوق الإنسان في مصر.. آفاق المستقبل للرد على كل ما تضمنه بيانات الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر».

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا أبوالخير، أمين لجنة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، إن مصر تقوم على تعزيز المساواة في الكرامة الإنسانية واحترام حقوق البشر كافة وعدم التمييز بين البشر على أساس الدين أو اللون أو العرق والعمل على الارتقاء بحقوق الإنسان.

وأضافت أن تقرير الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر، مبني على ادعاءات غير حقيقية ولا تعتمد على أي منهجية حقوقية في إعداد التقارير، وأن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة، حيث أن أحد دعائمها تعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة رانيا أبوالخير، على أنه سوف تفتتح صالون حماة الوطنن السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ويتضمن الصالون أيضا عددا من الخبراء المعنيين بقضايا حقوق الإنسان.