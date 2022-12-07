إنجاز 90% من أعمال تطوير كورنيش النيل القديم في أسوان.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إنجاز % 90 من معدلات تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل القديم بأسوان»، حيث جرى تحقيق معدلات متقدمة في تنفيذ مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم في محافظة أسوان.

تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالكورنيش ورفع المخلفات

وجرى تنفيذ المستوى الأول بنسبة بلغت 90% كما جرى تنفيذ نسبة 50% من أعمال المستوى الثاني والثالث بالكورنيش، حيث يتم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالكورنيش بجانب رفع مخلفات الأعمال أولا بأول لتحقيق السيولة المطلوبة والظهور بشكل لائق أمام الأفواج السياحية التي تجوب المحافظة.

العمل على تلافي الملاحظات السلبية

وأشار التقرير إلى أن خطة التطوير شاملة ويتم تنفيذها في الحدائق والمتنزهات بامتداد الكورنيش وفي المناطق المحيطة به، بطول 4 كم ضمن المشروع القومي ممشى أهل مصر، ونظرا لتطبيق آلية إعادة الشيء لأصله التي أصبحت لا تنفصل عن أي عمل في مشروع قومي بالمحافظات، يتم العمل على تلافي الملاحظات السلبية ومتابعة النظافة العامة ورفع الإشغالات ومخلفات عربات الحنطور والتوك توك والموتوسيكل وأيضا إصلاح أي كسور لخطوط المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة تركيب الإعلانات بامتداد الكورنيش.