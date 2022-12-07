تفاصيل الحلقة الأخيرة من «إيجار قديم» وفريق العمل يحتفل بنجاح المسلسل

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل «إيجار قديم» عبر منصة watch it، أمس، كما تعرض اليوم تليفزيونيا عبر قنوات ON وON drama، ولاقت إشادات واسعة من الجمهور الذي شاهدها عبر المنصة.

وشاهد فريق العمل من صناعه وأبطاله الحلقة الأخيرة معا، واحتفلوا بالنجاح الذي حققه المسلسل، وردود الفعل التي تلقوها خلال فترة عرضه، كما حضر الاحتفالية النجوم أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، لتهنئة أبطال العمل بالنجاح الذي تحقق.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل «إيجار قديم»

خرجت الحلقة الأخيرة من المسلسل برسائل مجتمعية وإنسانية متعددة، أبرزها قوة علاقة الجيران والترابط الأسري، والأولوية الدائمة للخير، وتجنب سوء الظن، والتوقف عن التسرع في الحكم على الآخرين.

وبرغم احتواء الحلقة على العديد من المشاهد الكوميدية، إلا أنها ظهرت بشكل يحمل رسائل إنسانية، تبث القيم في المجتمع، وتنشر حالة من الوعي بالعمل على تصحيح الأخطاء التي يرتكبها الإنسان دون قصد، أو بناء على سوء فهم وحكم متسرع.

ودارت أحداث الحلقة الأخيرة في عدة مشاهد جمعت كل أبطال العمل، إذ تمكنت والدة «حازم» من إقناع زوجة ابنها «عاليا» بالبقاء مع زوجها، وعدم تركه بعد خلافاتهما، في حين عاد حازم إلى عمله، واعتذر لزوجته عن طريقة تعامله معها.

فيما رفضت الدكتورة ليلى العودة لزوجها، برغم تهديده لها بأخذ ابنهما في حال زواجها من غيره، واكتشف طارق حقيقة خطيبته ريهام، التي تحبه، لكن بشروط معينة، وبدأ في التقرب إلى ليلى، بعدما شعر بحبها له.

ثم يقوم طارق بغناء الأغنية التي لحنها له رمزي، بعد تسجيلها في الاستديو، ويهديها إلى رمزي وكاميليا في خطوبتهما، التي شهدت حضور كل أبطال العمل في مشهد ختامي يليق بالعمل، كما ظهرت صورة الفنان صلاح عبدالله على الحائط في الخلفية، والأغنية التي اختتم بها العمل بصوت محمد الشرنوبي تحمل اسم «إنتي الحياة»، وهي من كلمات محمد يسري، وألحان الشرنوبي، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أبطال «إيجار قديم»

مسلسل «إيجار قديم» بطولة النجم شريف منير، ويشاركه البطولة النجم محمد الشرنوبي، والفنان القدير صلاح عبدالله، وفيدرا، والفنانة القديرة ميمي جمال، والفنانة حنان سليمان، وهشام إسماعيل، حازم سمير، ولأول مره دراميا النجمة إلهام وجدي، وبسمة داوود، ومحمد نشأت، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقد تصدر العمل الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it طوال فترة عرضه.