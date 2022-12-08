معلومات عن فيلم «حديد نحاس بطّاريات» المعروض بمهرجان البحر الأحمر

نجاح كبير حققه الفيلم الروائي «حديد نحاس بطّاريات»، بعد عرضه في مهرجان البحر الأحمر بدورته المقامة حالياً بمدينة جدة، ونال تقييم إيجابي من الجمهور والصحفيين والنقاد، ونعرض في السطور التالية أبرز معلومات عن الفيلم:

تفاصيل عن فيلم حديد نحاس بطّاريات

- الفيلم عرُض فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الـ 79، وأشادت عدة مقالات نقدية بالفيلم الذي يخرجه وسام شرف.

- عرض فيلم حديد نحاس بطاريات في النسخة الـ 19 من مسابقة جيورناتي ديجلي أوتوري التي تقام بالتوازي مع الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

- بلد الإنتاج هي فرنسا وإيطاليا ولبنان والسعودية وقط، ومن إخراج وسام شرف.

أحداث الفيلم

- يضمّ الفيلم قصّتان متوازيتان تجريان على نحو مثير لأحمد الذي يفرّ من تبعات الحرب السوريّة ضمن سعيه للنجاة، ورحلته في جمع وبين الخردوات المعدنيّة تأمينًا لحياةٍ كريمة في بيروت، ومهديّة؛ المدبّرة المنزلية الإثيوبية المسكونة بالحب والتي تعمل بدورها على تأمين حياة أفضل مع حبيبها علي؛ إلَّا أن جرحًا قديمًا من الخردة يتسبب في تقاطع القصّتين؛ لتنفرج الأحداث من خلاله في إطار من التشويق والمفاجآت.

- حصل مشروع حديد نحاس بطّاريّات على دعم من المعهد الوطني للسينما والصور المتحركة (CNC)، ومنطقة كورسيكا مؤسسة الدوحة للأفلام ووزارة الثقافة الإيطالية، وصندوق دعم الأفلام الفرانكفوني وMEDIA.

- فاز المشروع بمنحة تسويقية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجائزة المعهد الفرنسي في تونس من منصة قرطاج للمحترفين ضمن أيام قرطاج السينمائية، وجائزة Arte في مهرجان بوسان السينمائي، وجائزة المعهد الوطني للسينما والصور المتحركة في ملتقى دبي السينمائي.

- الفيلم من إخراج وسام شرف يشاركه التأليف هالة دباجي ومارييت ديسير، وبطولة كلارا كوتور وزياد جلاد ورفعت طربيه ودارينا الجندي، ومن إنتاج Né à Beyrouth Films وAurora Films وIntramovies التي تتولى أيضاً المبيعات والتوزيع دولياً، وفي فرنسا توزعه شركة JHR Films.

معلومات مخرج الفيلم

وُلد المخرج والصحفي في عام 1973، وأُختير فيلمه الطويل «من السماء» (2016) في برنامج جمعية الأفلام المستقلة للتوزيع (ACID) في مهرجان كان.

أخرج وسام خمسة أفلام قصيرة، وحاز فيلمه القصير الأخير «ذكرى لا تُنسى لصديق» (2018) على جائزة في بانتين، ورود آيلاند، ورُشّح مسبقًا لجائزة سيزار لأفضل فيلم قصير في