ضربة جديدة لـ«الذهب».. الجرام يخسر 80 جنيها منتصف تعاملات اليوم

أعلنت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات الظهيرة مقارنة بتعاملات الصباح، بقيمة 80 جنيها في الجرام، لعيار 24، حيث سجل سعر الجرام عيار 24 سعر 1943 جنيها، وسجل عيار الذهب 21 – الأكثر مبيعاً – 1700 جنيه، وعيار 18 سجل 1457 جنيها.

الشعبة العامة للذهب تعلن التراجع

وأضافت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، في بيان، أن سعر عيار الذهب 14 سجل 1136.5 جنيه، وسجل الجنيه الذهب «8 جرامات»، 13600 جنيه، أما الأوقية فسجلت سعر 1772 دولارا أمريكيا.

ووصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء، إلى 2023 جنيها، لعيار 24، و1770 جنيها لعيار 21، و1517 جنيها لعيار الذهب 18، و14160 جنيها للجنيه الذهب.

يذكر أن شعبة الذهب بالغرف التجارية، حذرت من المضاربات الحالية، وقالت لـ«الوطن» على لسان نائب الشعبة لطفي منيب، وعضوها ناجي فرج، إن سعر الذهب سيتراجع كثيراً، وسيكبد المشترين الحاليين خسائر كبيرة، تكراراً لسيناريو عام 2018، حينما ارتفع المعدن الأصفر إلى 600 جنيه، وانخفض إلى النصف بعدها بأيام.

تراجع الذهب عالميًا

عالمياً، تراجع الذهب من 1800 دولار بداية الأسبوع، إلى 1770 دولارا، في مواجهة ضغوط متجددة من الدولار القوي، بعد أن أشارت بيانات نشاط الخدمات الأمريكية، التي جاءت أفضل من المتوقع، إلى أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة لفترة أطول لتهدئة التضخم.