«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. وأمطار خفيفة بعدّة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، نظرا لتعرض البلاد لرياح جنوبية غربية، تعمل على رفع درجات الحرارة قليلا، فضلا عن تكون شوائب عالقة في الجو، خاصة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، إلى استمرار تكون السحب الخفيفة والمتوسطة على شرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمحافظات السويس، وبورسعيد، ودمياط، ورفح والعريش، وجبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، وهي أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة اليوم

سجلت درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 22 - 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- 6 أكتوبر 22 - 13

- بنها 22 - 15

- دمنهور 22 - 13

- كفر الشيخ 22 - 14

- المنصورة 23 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 23 - 15

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 14

- طنطا 22 - 14

- شلاتين 28 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 14

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 21 - 12

- السلوم 20 - 09

- سيوة 20 - 08

- العريش 21 - 14

- رفح 21 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 16 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 23 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 24 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 24 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 23 - 10

- المنيا 22 - 10

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 13

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 25 - 14

- الوادي الجديد 24 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20