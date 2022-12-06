إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب شخصان، بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة في الجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وهرع المارة لمساعدة المصابين، وهدأوا من روعهما، وقدموا لهما مياه الشرب لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بانقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة الفيوم/ الصحراوي، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي، والذي وقع بعد بوابة تحصيل الرسوم، اتجاه محافظة الفيوم، وتبينّ إصابة شخصين وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، والتي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب الحالة الصحية والإصابات التي أصيب بها كل منهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.