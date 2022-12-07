إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة و«توك توك» بالفيوم

أصيب شخصان بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ظهر اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة وتوك توك، على طريق داخلي في إحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائقي السيارة والتوك توك بسبب السرعة الزائدة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وتوك توك على طريق طامية/ قصر رشوان بنطاق المركز، بسبب السرعة الزائدة ووجود مصابين.

إصابة شخصين في الحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان حادث تصادم سيارة وتوك توك، وتبينّ إصابة شخصين في الحادث، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة، لتقديم العلاج اللازم بحسب إصابة كل منهما.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.