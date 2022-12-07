«ثقافة الإسكندرية» تناقش مسرحية الطاووس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بفرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، إذ عقدت إدارة الشؤون الثقافية لقاء بقصر ثقافة الأنفوشي لمناقشة مسرحية «الطاووس - عن قصة شجر الدر» للكاتبة السكندرية ماجدة قناوي.

ناقش الكتاب، الشاعر جابر بسيوني والناقد محمد مخيمر وأداره الشاعر رضا فوزي، واختتم اليوم بالاستماع إلى مداخلات الشعراء والمثقفين الحضور.

ويعد الطاووس أحد الإصدارات الفائزة بمسابقة النشر الإقليمي لعام 2020-2021 ويقع في 64 صفحة، ويحتوي على ثلاثة فصول تتناول فيهم الكاتبة دور المرأة في السلم والحرب والوقوف بجانب الرجل لشد أزره.

السنة النبوية من أصول الشريعة

من ناحية أخرى، أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان السنة النبوية أصل من أصول الشريعة بدار أحمس بسموحة، تحدث خلالها الشيخ محمود فرحات من مديرية الأوقاف بالإسكندرية، عن تعريف الشريعة، وأهمية السنة النبوية في التعريف بأساسيات تعاليم الدين الإسلامي، موضحا العلاقة التكاملية بين القرآن الكريم والسنة النبوية.

واختتم حديثه بضرورة اتباع نهج الرسول الكريم وعدم الفصل بين القرآن والسنة واتباعهما معا.

وأقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان كيف تبني علاقة جيدة مع أبنائك، تحدثت خلالها مديحة محمد من مكتب صحة سان ستيفانو، عن كيفية تنشئة أطفال أسوياء منذ الصغر، مقدمة مجموعة من النصائح للتعامل مع الأبناء وضرورة تقديم المشورة لهم وتوجيههم.

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

وفي مرسم الطفل، أقيمت ورشة تصميم كارت بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، إشراف الفنانة سهى أمين، بحضور طلاب ملحقة معهد عبد الحليم محمود بالبعوث.

أما قصر ثقافة الشاطبي أقام ورشة تصميم عمل فني يعبر عن فصل الشتاء، قامت خلالها الفنانات نهى عبد الحميد وريم وفائي، ونسرين صلاح بتدريب أطفال حضانة المبرة على تصميم رجل الثلج باستخدم ورق الكانسون والبورو جليتر.

أما ورشة الكتابة الإبداعية للطفل للأديب علاء أحمد، كان الحديث عن أركان القصة القصيرة، مع تطبيق عملي من خلال موقف تخيلي والبناء عليه وتقييم التجربة لكل طفل.