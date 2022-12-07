«التنمية المحلية»: 260 مقرا لبرنامج «مشروعك» على مستوى المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن برنامج التنمية المحلية والمجتمعية «مشروعك» جرى تدشينه في الربع الثاني من عام 2015، وبات يعمل على أرض الواقع في كل المحافظات المصرية من خلال 260 مقرا.

200 ألف مشروع

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن إجمالي حجم كل تلك المشروعات وصل لـ200 ألف مشروع بحجم تمويل يتجاوز الـ25.6 مليار جنيه، وحققت فرص عمل حقيقية بواقع 2 مليون فرصة عمل.

تسهيلات للراغبين في إقامة المشروعات

واستطرد: «التسهيلات المقدمة للراغبين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نجاحها في أنها موجودة على أرض الواقع وتلبي احتياج حقيقي في المناطق التي تقم بها سواء القرى أو الأحياء أو المراكز المختلفة على مستوى الجمهورية».

وأوضح أنه خلال العام ونصف الماضيين شجعت الوزارة على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة صديقة للبيئة، وهو ما شرحته القيادة السياسية المصرية أمام رؤساء وملوك الدول الذين حضروا قمة المناخ cop 27، متابعا: «كان موجود شباب من أصحاب تلك المشروعات في شرم الشيخ، وقولنا أننا بنلبي احتياج حقيقي على الأرض».