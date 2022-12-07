توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة ورياح

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الـ72 ساعة المقبلة ستشهد أجواء خريفية مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، إلى تراجع فرص تساقط الأمطار حتى الأسبوع المقبل، مع تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والزراعية، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، واستمرار نشاط الرياح على غرب البلاد.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على محافظات الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة الخميس 8 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 9 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 13.

درجات الحرارة السبت 10 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.