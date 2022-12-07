مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: مصر والأردن والعراق تواجه تحديات عابرة للحدود

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر والأردن والعراق تواجه تحديات عابرة للحدود لا بد من التصدي لها بالرأي الجماعي ووحدة الصف، وتبادل الرأي والمشورة خاصة في الأوراق الصعبة الحرجة والتحديات التي يمر بها العالم.

اللقاء الأخير يعزز قدرات البلدان الثلاثة

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مثل ذلك اللقاء الذي جمع البلدان الثلاثة من شأنه تعزيز قدراتها معا لإدارة ملفات التعاون الاقتصادي والتنموي، التي أصبحت إقليمية ولم تعد محلية فقط.

قدرات مصر في توليد الطاقة

واستطرد: «قدرات مصر في توليد الطاقة والتعامل مع هذا الملف لا يتم بمعزل عن قدرة العراق والأردن في عبور متكامل يجمع بين البلدان الثلاثة، وبالتالي فإن هذا التصور الإقليمي للتنمية الاقتصادية والتشاور السياسي والتعاون الأمني وربط الشعوب بعضها البعض مهم، ونجحت الدول الثلاث في إنجاز ذلك خلال المرحلة الماضية».

وأوضح أن القمة التي جمعت البلدان الثلاثة جرى فيها توجيه الوزراء المعنيين كل في مجال تخصصه لربط العلاقة في مجال الطاقة والغذاء وغيرهما من الملفات المتشعبة التي تجد اهتماما بين البلدان الثلاثة.