مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: حرب الاستنزاف تغير قواعد اللعبة في أوكرانيا

أكد «حازم الغبرا»، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية السابق، أن أمريكا تتطلع إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية بأي طريقة معتبرًا أن إنهاء الحرب في يد أوكرانيا.

حرب الاستنزاف ستؤدي لتغيير قواعد اللعبة

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي أحمد أبوزيد في فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اعتقاد سائد اليوم بأن حرب الاستنزاف التي تشنها روسيا وتهديداتها لأوكرانيا وأوروبا بشتاء طويل بارد قد يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة، والقرار يظل في يد أوكرانيًا.

وأشار أن السلاح الأمريكي حينما يُقدم لأوكرانيا فإنه يُقدم بشروط معتبرًا أن شروط استخدام السلاح مفتوحة اليوم أمام الأوكرانيين لضرب أهداف داخل روسيا والضغط على موسكو، ولفت إلى أن انتهاء الحرب لا يعني خسارة أوكرانيا ولكن فوزها بانسحاب القوات الروسية من أراضيها.

هناك ضرورة لتغيير قواعد اللعبة

ونوه بأن الحرب استمرت لما يقارب العام وهناك ضرورة لتغيير قواعد اللعبة وضرب أهداف داخل روسيا للضغط على صانع القرار الروسي وهو الرئيس بوتين.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتوقف عن توريد السلاح لأوكرانيا فور انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية وأن روسيا هي المعتدية وأوكرانيا تستخدم السلاح للدفاع عن نفسها.