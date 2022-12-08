«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرؤية على الطرق

حذّرت الأرصاد الجوية، من ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، اليوم، بدءً من السواحل الشمالية وصولا إلى وسط الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك نظرًا لتعرض البلاد لرياح جنوبية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 24 و26 خلال ساعات النهار.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، اليوم، إلى انخفاض الرؤية الأفقية على كل الطرق المفتوحة، والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والزراعية، بسبب وجود الشوائب العالقة خلال ساعات النهار، مع استمرار الطقس الغائم جزئيا على مدن الجمهورية، عدا محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية المختلفة، كالآتي:

- القاهرة 24 - 14.

- العاصمة الإدارية 24 - 14.

- 6 أكتوبر 24 - 13.

- بنها 23 - 15.

- دمنهور 23 - 13.

- كفر الشيخ 24 - 14.

- المنصورة 24 - 14.

- دمياط 23 - 15.

- بورسعيد 23 - 15.

- الإسماعيلية 25 - 12.

- السويس 24 - 15.

- الزقازيق 25 - 13.

- شبين الكوم 24 - 14.

- طنطا 24 - 14.

- شلاتين 27 - 20.

- الإسكندرية 23 - 15.

- العلمين الجديدة 23 - 14.

- وادي النطرون 24 - 15.

- مطروح 24 - 12.

- السلوم 25 - 09.

- سيوة 24 - 08.

- العريش 22 - 14.

- رفح 22 - 14.

- الطور 24 - 14.

- كاترين 19 - 05.

- رأس سدر 24 - 16.

- نخل 22 - 04.

- طابا 22 - 14.

- نويبع 23 - 14.

- حلايب 25 - 20.

- شرم الشيخ 25 - 18.

- الغردقة 26 - 17.

- مرسى علم 26 - 17.

- الفيوم 24 - 11.

- بني سويف 24 - 10.

- المنيا 24 - 10.

- أسيوط 24 - 10.

- سوهاج 25 - 11.

- قنا 26 - 13.

- الأقصر 25 - 13.

- أسوان 26 - 14.

- الوادي الجديد 25 - 08.

- أبو سمبل 26 - 14.

- أبو رماد 26 - 20.

- رأس حدربة 25 - 20.