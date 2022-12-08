توقعات بوصول صادرات مصر من النباتات الطبية إلى 7% من السوق العالمية

ناقشت جلسة «مشاركة القطاع الخاص في القطاع الزراعي»، بمعرض «فوود أفريكا»، أبرز التحديات التي تواجه صناعة النباتات الطبية والعطرية، والتي تعد صناعة عالمية وسوق قوية نصيب مصر منها منخفض، رغم وجود فرص أمام المزارعين والمصدرين المصريين للاستحواذ على نصيب قوي من عائدات تلك الصناعة عالميا.

أدار الجلسة لمياء المليجي، استشاري أول تطوير أعمال بمشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

مساعدة الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية

وقالت هبة سهيل، مدير إدارة المعارض وخدمات الأعضاء بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس جهة رسمية تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ومنوط به مساعدة الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية لزيادة صادراتها لمختلف الأسواق الدولية المُستهدفة أمام المنتجات المصرية مع البحث عن الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية بالأسواق الجديدة، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف يقوم المجلس بتوفير عدد من الخدمات بينها توفير معلومات عن الأسواق المُستهدفة بالتعاون والتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه بمختلف دول العالم بغرض اقتحام الأسواق ومعرفة أبرز احتياجاتها.

وأوضحت أن المجلس يقوم بتنظيم بعثات تجارية لمختلف الأسواق الدولية خاصةً التي لا توجد بها معارض متخصصة حيث يتم تنظيمها بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري وبالاستعانة بخبراء التسويق المتخصصين في السوق المُستهدف لضمان الوصول للمستوردين الجادين.

رامج تدريبية متخصصة وندوات تعريفية

كما أشارت إلى أن المجلس يقوم أيضاً بتنظيم برامج تدريبية متخصصة وندوات تعريفية بشكل دوري للشركات الأعضاء للتعريف بمتطلبات التصدير وكل ما يخص العملية التصديرية ويساهم في زيادة صادرات الشركات، بالإضافة إلى الترويج للشركات أعضاء المجلس وتنظيم لقاءات ثنائية بينهم وبين المستوردين المهتمين بالمنتجات المصرية بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري.

قطاع النباتات الطبية العطرية

وتابعت أن المجلس يعمل مع عدد من المشروعات التنموية والتي تقوم بتقديم الدعم لشركات الصناعات الغذائية في عدد من القطاعات التصديرية المُستهدف زيادة صادراتها، ومن بينها قطاع النباتات الطبية العطرية، والذى يُعد أحد القطاعات المُستهدفة في الوقت الحالي حيث يمثل حجم السوق العالمي من هذا القطاع 5.4 مليار دولار فيما يُمثل حجم السوق المصري منه نسبة 1.78%؜ مؤكدة أن هناك فرصة أمام المنتجات المصرية لزيادة صادراتها من هذه المنتجات لتصل إلى 7%؜ من حجم السوق العالمية خاصةً وأن هناك عدد من المنتجات التي تتميز بها مصر من بينها الياسمين والبردقوش والكاموميل والكمون وغيرها والتي تلقى قبولاً بمختلف الأسواق الدولية حيث تقوم مصر بالتصدير بالفعل لعدد من الدول من بينها أمريكا وألمانيا وفرنسا وغيرها.

ولفتت إلى العمل على مشروع خاص لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية والزيوت العطرية بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بما يُسهم في زيادة صادرات القطاع بالشكل المرجو.

التحديات التي تواجه منتجي النباتات الطبية والعطرية

وأضافت ريهام غازي، مدير إدارة التدريب وتطوير الأعمال بغرفة الصناعات الغذائية، أن النباتات الطبية والعطرية من المنتجات الهامة وهناك تركيز لدعم هذا القطاع، وهناك دراسات حاليا للتعرف على التحديات التي تواجه منتجي النباتات الطبية والعطرية والتعرف على المصانع القائمة على التصدير.

وأشارت إلى أن المزارعين أحيانا لا تكون لديهم الخبرة الكافية بعملية الزراعة السليمة التي تحافظ على قيمة المنتج عند توريده للمصنع أو تصديره للخارج، وهناك اهتمام لدى المزارعين لإضافة خبرات جديدة، وبدأت الغرفة بـ 3 محافظات لتدشين وحدة تجميع وتجفيف واستخلاص للنباتات الطبية والعطرية.

وتابعت أن الغرفة ستساعد المزارعين ليكون هذا القطاع رسمي، ويوجد 155 مزارعا ينتجون نباتات طبية وعطرية منهم 5 فقط مسجلين والباقي غير مسجل وبالتالي لا يتمكنون من الحصول على دعم من الدولة أو مساعدتهم في أن يكون منتجهم قابل للتصدير، فأحيانا طريقة التجفيف تؤثر على جودة المنتج النهائي وبالتالي قد لا يصلح للتصدير للخارج.

السوق بحاجة لتوعية المزارعين

وقال تيسير حراز، رئيس مجلس إدارة شركة حراز GRO، إن شركته تصدر نباتات طبية وعطرية للخارج، وبدأت الشركة بجانب تصدير المادة الخام أن تقوم بتصنيع المنتجات للمرحلة الثانية والثالثة وليس التصنيع النهائي، لافتا إلى أن السوق بحاجة لتوعية المزارعين بحيث يتم خروج منتج عالي الجودة.

وأكد أن خروج منتج عالي الجودة يعود بالنفع على المزارعين لأنه سيرفع قيمته ويزيد الإنتاج ويرفع الطلب على منتجاته وبالتالي تحقيق مكاسب مرتفعة، وهناك تفاصيل متعددة في عملية الزراعة والحصاد والتجفيف والتخزين وهي معلومات يجب توعية المزارع بها، كما أن هناك مساحات صغيرة يتم زراعتها وبالتالي تكون الكمية المنتجة منخفضة.

وتطرق هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال حديثه إلى الطلب العالمي القوي على النباتات الطبية والعطرية خلال الفترة الأخيرة، وهناك تحديات تواجه هذه الصناعة، لافتا إلى أن المجلس يقوم بتوعية المزارعين حول عملية الزراعة والتجفيف، ويتعامل مع ثقافات راسخة يتم العمل على تغييرها فيما يتعلق بالزراعة.

تحسين منظومة الزراعة

ونوه بأن تحسين منظومة الزراعة لهذه النباتات ورفع درجة الوعي لدى المزارع يرفع من قيمة المنتج، كما يتم الاهتمام بمصدري هذه النباتات للتعرف على المواصفات لهذه النباتات بالخارج والأسواق الخارجية ومتطلباتها لاكتساب الخبرات الكافية للمصدرين.

مريم فيرناندو، مدير مشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، قالت إن هناك تحديات عدة تواجه المزارعين الصغار بينها جودة الزراعات الطبية والعطرية ومعرفة المزارعين بمتطلبات السوق العالمية، بالإضافة إلى الخطوات المطلوبة لإعداد المزروعات الطبية والعطرية للتصدير مثل التجفيف واستخراج الزيوت وغيرها، مشيرة إلى أن هناك فرصة لتحقيق قيمة مضافة على المزروعات في هذا القطاع ليس فقط على مستوى المزارع الكبيرة وإنما على المستويات الصغيرة، مشددة على أهمية الترويج لمصر وتعبئة وتغليف المنتجات بمعايير تخضع لمتطلبات السوق العالمية بما يتوافق مع التوجهات العالمية مع تأكيدها على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الهدف المطلوب.