مسؤول بوزارة السياحة: تجهيز 5 مناطق بمسار العائلة المقدسة لاستقبال السياح

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن تسجيل منظمة اليونسكو للتراث غير المادي، لمسار العائلة المقدسة بمصر من الأخبار السارة للمصريين جميعًا، بعد أن أقره بابا الفاتيكان عام 2019، لافتًا إلى أن مسار العائلة المقدسة يتضمن 25 مسارا يبدأ من الفارما ورفح بسيناء وحتى دير درنكة بأسيوط، وتم الانتهاء من تجهيز 5 أماكن من مسار العائلة المقدسة لاستقبال السياح الأجانب.

احتفالات شعبية بمسار العائلة المقدسة

وأضاف شاكر في حوار على فضائية الثانية المصرية، أنه بعد القرن السابع الميلادي شهدت المناطق الـ 25 احتفالات شعبية بمرور العائلة المقدسة وهو ما يطلق عليه «الموالد»، أبرزها المولد الذي يبدأ في مايو وينتهي في أغسطس من كل عام ويسمى «مولد العذراء» إضافة لموالد لبعض القديسين كمولد ماري جرجس، إذ يحضر هذه الموالد المسلمين والمسيحيين على السواء، وهو مشروع اقتصادي فني ديني ثقافي.

ممارسات اقتصادية وثقافية ترتبط بإقامة الموالد بمصر

وتابع أن الموالد تشهد حالة من رواج البيع والشراء، وإقامة حفلات الزفاف وما يسمى بختان الأولاد ومصالحات بين العائلات والغناء والرقص والوشم، مشيرًا إلى موافقة اليونسكو خلال اجتماعها بالمغرب على تسجيل كافة هذه الممارسات التي تصاحب إقامة الموالد بمصر وهو أمر هام جدًا لمصر لتسجيل تراثها الكبير والمتنوع، مشيدًا بنجاح مصر في الحصول على تسجيلات أخرى كالأراجوز والتحطيب والسيرة الهلالية والنخلة ومفرداتها.