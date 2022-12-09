اعترافات المتهمين بالاتجار في المخدرات بالجيزة: «بنلف على البيوت»

«كنا بنلف على البيوت سواء للتجار أو الزباين العاديين عشان نوزع عليهم الكميات اللي هما عاوزينها من المخدرات»، هكذا بدأ أحد المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر في محافظة الجيزة، أمام جهات التحقيق بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم.

تكوين تشكيل عصابي

وأضاف أحد المتهمين الثلاثة خلال جلسة التحقيق معهم: «إحنا عددنا 3، اتنين رجالة وسيدة، وعندنا أكتر من شقة كنا مخبيين فيهم المخدرات من غير ما حد يعرف عنهم حاجة، وحاولنا طول فترة شغلنا إن الشغل كله يبقى في سرية»، موضحا أنهم كانوا متخصصين في تجارة مسحوق البودر المخدر، إلى جانب مخدر الهيروين.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس أول الأربعاء عن ضبط المتهمين الثلاثة رجلان وسيدة، على خلفية اتهامهم بالإتجار في المخدرات بأكتوبر، حيث عثرت أجهزة الأمن بحوزتهم على مواد مخدرة يصل سعرهم إلى 28 مليون جنيه، من بينهم 18.5 كيلو جرام من مسحوق البودر المخدر، إلى جانب ربع كيلو من مخدر الهيروين.

العقوبة القانونية

ويقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض أن المتهين سينطبق عليهم العقوبة القانونية حسب ما نصت عليه المادة رقم 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».