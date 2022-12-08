انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. 35% من مقاعد اللجان للطالبات

تسدل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، اليوم، الستار على ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023 بتنصيب رؤساء اتحادات طلاب الجامعات وأمناء اللجان الرئيسية في كل جامعة، وسط استحواذ الطالبات على نسبة 35% من مقاعد اللجان.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ «الوطن»، أن اليوم سيشهد ختام ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بتنصيب رؤساء الاتحادات ونوابهم، وكذلك أمناء اللجان، مضيفاً أن العام الجاري شهد استحواذ نسبة كبيرة من الطالبات على مقاعد اللجان بنسب تزيد عن 35%.

وأشار الدكتور مصطفى عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إلى انتظام أعمال الانتخابات وختامها اليوم بمختلف الكليات وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل التعليم العالي، لافتا إلى التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، موضحاً أن العام الجاري شهد زيادة في نسب المقاعد المخصصة للطالبات وذوي الهمم وفقاً لبنود لائحة الاتحادات الطلابية.