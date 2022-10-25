سعر الحديد اليوم ومواد البناء الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

انخفض سعر الحديد اليوم، ومواد البناء في السوق المحلية، إذ استقر سعر طن الحديد الاستثماري عند النقطة السعرية 18024 جنيها، ووصل سعر طن حديد عز نحو 18429 جنيهًا، في حين كان سعر طن الإسمنت الرمادي بسعر 1481 جنيهًا، وذلك وفق ما نشر على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

سعر الحديد عالميًا

وعلى المستوى العالمي، ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، إن سعر طن الحديد في أسواق الصلب العالمية سجل خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر للخردة 371 دولارا، بينما سعر خام الحديد نحو 94 جنيها، وتراوح سعر البلينت ما بين 525 - 630 دولارا، وسعر حديد التسليح ما بين 700 - 710 دولارات، بينما سعر طن لفائف الأسلاك 730 دولارا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونرصد في التقرير التالي، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سعر الحديد اليوم في الأسواق

وشهد سعر الحديد اليوم انخفاض طفيف في الأسواق، ليباع سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع في الأسواق المحلية المختلفة كالاتي:

طن حديد عز 17670 جنيها للطن.

حديد السويس 17570 جنيها.

حديد المصريين 17570 جنيه للطن.

حديد الجيوشي 17300 جنيه.

الجارحي وصل سعر طن الحديد نحو 17550 جنيها.

مصر ستيل 17450 جنيها.

حديد بشاي 17900 جنيه.

المراكبي سجل 17750 جنيها.

حديد العشري 17600 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

ارتفع سعر طن الأسمنت في السوق المحلية اليوم سجل الطن اليوم تسليم أرض المصنع في السوق المحلية، ما يلي:

سعر طن أسمنت السويدي اليوم بـ 1560 جنيها.

أسمنت وادي النيل سجل 1460 جنيها.

أسمنت حلوان سجل 1520 جنيها.

«أسمنت النصر» سجّل الطن نحو 1460 جنيها.

طن الأسمنت في مصر لأسمنت قنا «المسلة» سجل نحو 1450 جنيها.

لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل 1490 جنيها.

ووصل سعر طن الأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1450 جنيها.

اسمنت سيناء بسعر 1450 جنيها.

أسمنت «السهم» بلغ 1450 جنيهات.

العربية للأسمنت «المسلح» سجل سعر الطن 1525 جنيها.